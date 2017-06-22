換王儲 沙特國王廢侄立兒北京新浪網 (2017-06-22 07:33)
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新華社利雅得6月21日電 沙烏地阿拉伯國王兼首相薩勒曼21日發佈命令，免去他的侄子穆罕默德·本·納伊夫的王儲、副首相和內政大臣職位，任命自己兒子、副王儲、第二副首相穆罕默德·本·薩勒曼為王儲和副首相，並繼續擔任國防大臣一職。這是薩勒曼2015年1月登基以來第二次廢黜王儲。
據沙特國家電視台報導，沙特效忠委員會34名成員中的31人支持這一任免決定。效忠委員會是沙特王室挑選王位繼承人的機構，其成員由王室高級成員組成。
薩勒曼在國王令中指示21日晚間在伊斯蘭教聖城麥加舉行王室成員向穆罕默德·本·薩勒曼效忠的儀式。
今年31歲的穆罕默德·本·薩勒曼自2015年初被任命為副王儲兼國防大臣以來，在軍事上主導了對葉門胡塞武裝的軍事打擊行動，在經濟上啟動了旨在擺脫對石油依賴的名為「2030願景」的經濟和社會改革計劃。
今年57歲的穆罕默德·本·納伊夫一直以來負責沙特的國內治安和反恐鬥爭。
在沙特開國君主阿卜杜勒－阿齊茲過世后，王位一直在他的30多個兒子中繼承。前國王阿卜杜拉2015年1月病逝后，薩勒曼繼承王位，后廢黜了同父異母的弟弟穆克林的王儲職務，任命穆罕默德·本·納伊夫為王儲、自己兒子穆罕默德·本·薩勒曼為副王儲。
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