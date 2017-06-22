羅馬尼亞執政黨成功彈劾自己政府北京新浪網 (2017-06-22 07:33)
據新華社布加勒斯特6月21日電 羅馬尼亞議會21日通過了社會民主黨（社民黨）對政府的不信任案，政府由此被彈劾。這是該國歷史上第一次出現執政黨彈劾自己政府的情況。
由社民黨提出的不信任案當天以超過所需支持票8票的241票獲得通過。參加投票的只有執政聯盟兩黨議員和部分少數民族議員，反對黨議員均沒有參加投票。
社民黨是在總理格林代亞努拒絕辭職的情況下提交對政府不信任案的。聯合執政的社民黨及自由和民主聯盟黨14日決定，不會繼續對格林代亞努的政治支持，理由是政府對施政綱領的執行情況不盡如人意。這一決定表明希望格林代亞努主動請辭。格林代亞努則拒絕辭職。
格林代亞努21日在議會發表講話說，他難以理解社民黨彈劾政府的做法，社民黨面臨失去執政地位的危險。
社民黨主席德拉格內亞則強調說，通過對政府的不信任案意味著執政聯盟繼續執政，這是選民在去年底議會選舉中的意願。
議會最大反對黨國家自由黨第一副主席圖爾坎說，國家自由黨不參加這一投票。她指責社民黨因內部爭鬥，無視國家穩定，引發這場危機。
議會彈劾政府後，格林代亞努政府進入看守狀態。根據羅憲法有關規定，看守政府的最長期限為45天。新總理人選由在議會擁有多數席位的政黨或政黨聯盟提出，並在獲得總統批准后組閣。
羅馬尼亞總統發言人多布羅沃爾斯基說，正在德國訪問的總統約翰尼斯已獲悉對政府不信任案獲通過的情況，將於下周一就總理提名問題召集議會各政党進行政治磋商。
關鍵字：
上一則：保護俄方人士 不受制裁傷害
下一則：保護俄方人士 不受制裁傷害
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
創鮮 糙米．糙米茶．瑪丁 糙米．糙米片．糙米 中興．糙米醋．糙米 350g X1．糙米捲．Pronature 糙米．糙米 義美．月之糙米．山水 糙米．胚芽糙米．康是美 糙米．糙米 2kg．美味糙米．藍藻糙米．義美 糙米．銀川 有機 糙米．養生 糙米．北田 糙米．有機糙米．1公斤 糙米．zojirushi 糙米．地瓜 糙米．大橋 糙米．三星 糙米．禾掌屋 糙米．糙米粥 40G．hawana 糙米
- CHLOE太陽眼鏡 廣告款（紅色）CE665SA-603
- Longchamp 厚質尼龍拉鍊伸縮手提/斜背旅行袋(黑色)
- JEEP 美式休閒漸層短袖POLO衫(深灰)
- 【艾莉絲-貝倫】馬卡龍(6.0呎x7.0呎)六件式雙人特大(100%純
- GEORG JENSEN-MOONLIGHT GRAPES 純銀耳環 白珍珠
- ARTBOX星殞光絲- 24吋絲紋霧光可加大行李箱(夜空藍)
- Kate Spade 紐約FUN音樂時尚腕錶-黑/34mm KSW1148
- Weet-Bix 12入促販-澳洲全穀片營養組(原味+五穀)
- 玫瑰錶 Rosemont 骨董風玫瑰系列X杏仁果狀時尚鍊錶-銀/17mm
- COVERMARK 柔紗潤澤持妝組
亞裔駕駛人遭美員警罵髒話暴打影片曝光【中央社】
日知名女主播小林麻央癌逝 享年34歲【中廣新聞網】
日知名女主播小林麻央癌逝 享年37歲【中廣新聞網】
特朗普拋出76億美元大生意 最大贏家是中國人【北京新浪網】
小林麻央之夫透露：妻子說了「我愛你」之後才闔眼【中廣新聞網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》