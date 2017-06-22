21日，在羅馬尼亞布加勒斯特，議員手舉反對執政黨的標語。新華社發

據新華社布加勒斯特6月21日電 羅馬尼亞議會21日通過了社會民主黨（社民黨）對政府的不信任案，政府由此被彈劾。這是該國歷史上第一次出現執政黨彈劾自己政府的情況。

由社民黨提出的不信任案當天以超過所需支持票8票的241票獲得通過。參加投票的只有執政聯盟兩黨議員和部分少數民族議員，反對黨議員均沒有參加投票。

社民黨是在總理格林代亞努拒絕辭職的情況下提交對政府不信任案的。聯合執政的社民黨及自由和民主聯盟黨14日決定，不會繼續對格林代亞努的政治支持，理由是政府對施政綱領的執行情況不盡如人意。這一決定表明希望格林代亞努主動請辭。格林代亞努則拒絕辭職。

格林代亞努21日在議會發表講話說，他難以理解社民黨彈劾政府的做法，社民黨面臨失去執政地位的危險。

社民黨主席德拉格內亞則強調說，通過對政府的不信任案意味著執政聯盟繼續執政，這是選民在去年底議會選舉中的意願。

議會最大反對黨國家自由黨第一副主席圖爾坎說，國家自由黨不參加這一投票。她指責社民黨因內部爭鬥，無視國家穩定，引發這場危機。

議會彈劾政府後，格林代亞努政府進入看守狀態。根據羅憲法有關規定，看守政府的最長期限為45天。新總理人選由在議會擁有多數席位的政黨或政黨聯盟提出，並在獲得總統批准后組閣。

羅馬尼亞總統發言人多布羅沃爾斯基說，正在德國訪問的總統約翰尼斯已獲悉對政府不信任案獲通過的情況，將於下周一就總理提名問題召集議會各政党進行政治磋商。