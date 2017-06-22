■回應

新華社莫斯科6月20日電 俄羅斯副外長里亞布科夫20日表示，俄將制定相應措施回應美國最新對俄制裁。

里亞布科夫當天接受今日俄羅斯通訊社採訪時說，俄對美國擴大對俄制裁一事表示遺憾。美方再次放棄了與俄羅斯改善雙邊關係的機會，對此俄方將採取相應措施做出回應。

里亞布科夫說，美方此舉有違此前其希望改善俄美關係的聲明。俄羅斯的施政方針不會因制裁而改變，那些在制裁名單上的俄方人士也不會受到制裁的傷害。

俄羅斯聯邦委員會（議會上院）國際事務委員會第一副主席扎巴羅夫說，美國此次擴大對俄制裁沒有任何客觀理由，可見兩國關係沒有任何改變，對此俄方需要分析制裁帶來的影響，並制定相應反擊措施。也許該措施將在二十國集團漢堡峰會結束后出台。

20日，美國以回應俄羅斯在烏克蘭問題上的舉動為由，對多個俄羅斯組織和個人實施制裁，其中包括俄經濟發展部副部長納扎羅夫等俄方官員。