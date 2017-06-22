據新華社電？日本文部科學省20日公開一份有關「加計學園」的談話記錄，顯示首相安倍晉三親信、內閣官房副長官荻生田光一在與文部省官員談話時傳達了安倍的「口諭」，進一步加深安倍為其好友、加計學園理事長加計孝太郎辦校搞特殊、開綠燈的嫌疑。

這份談話記錄題為「10月21日荻生田副長官發言紀要」，談話雙方為荻生田光一和文部省高等教育局長常盤豐。

去年10月21日，常盤豐就開設獸醫學系一事向荻生田進行彙報，談話結束后，文部省負責專科教育的課長助理根據常盤豐的複述將兩人對話內容整理成文字。

在這份記錄中，荻生田提到安倍，他說：「首相已經給出最後期限了，要求『2018年4月開學』。」荻生田還告訴常盤豐，新設獸醫學系一事「首相官邸說必須要做」。荻生田轉述了首相助理和泉洋人對文部省的不滿，說：「和泉助理說，（新設獸醫學系一事）農林水產省已經點頭了，只剩文部省在這兒戰戰兢兢。他讓我來問問你們到底有什麼問題。」荻生田還提及加計學園，說會讓加計學園事務局長渡邊去找文部省負責此事的淺野課長。

在這次談話結束后3個月，加計學園獲批享受「國家戰略特區」扶持政策在愛媛縣今治市新設獸醫學院。隨後，加計學園免費拿到辦學用地，還將獲得當地市政府提供的最高可達96億日元（約合5.9億元人民幣）的補助。

荻生田20日發表評論，稱他「從未收到過首相關於加計學園的任何指示」，否認文件真實性。他還說這份文件被人有意透露給外界，「對此很難理解並感到強烈憤慨」。

內閣官房長官菅義偉20日重申，安倍與加計學園新設獸醫學院一事無關，但他表示，安倍不會就此召開記者會親自向民眾解釋。

民進黨、日本共產黨等在野黨20日要求對此事進行集中審議，並邀請前文部省官員出席作證，但遭到自民黨拒絕。安倍政府在應對加計學園問題上繼續保持一貫的強硬態度。

根據《朝日新聞》17日至18日展開的民意調查，有66％的受訪者表示難以接受安倍在加計學園問題上的解釋。受加計學園醜聞等影響，安倍內閣6月的支持率大跌。

（劉秀玲）