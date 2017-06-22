日本軍費要向北約看齊？北京新浪網 (2017-06-22 03:08)
？？據新華社電 日本執政黨自由民主黨下屬一個委員會20日通過一份報告，提出日本防務預算不應繼續徘徊在國內生產總值（GDP）的1%左右，而是應該向北大西洋公約組織看齊，提升至2%。
？？想要提升至GDP 2%？
？？共同社報導，自民黨安全保障調查會在這份報告中稱，應該有「足夠」軍費確保日本應對「嚴峻的安全環境」，應該參考北約為其成員國制定的國防開支佔GDP2%的目標。
？？安倍上台後軍費持續漲
？？日本三木武夫政府1976年制定日本防務開支不超過GDP1%的政策，不過在1986年由中曾根康弘內閣廢除。儘管如此，受戰後和平憲法制約，日本其後的防務開支仍在1%左右徘徊。以修憲為任內目標的安倍晉三2013年第二次就任首相以來，日本防務費用持續攀升，並於2016和2017財年連續突破5萬億日元（約合450億美元）大關。
？？日本防衛大臣稻田朋美20日稱，按照GDP比例制定軍費預算「不妥」，而要考慮日本在安全事務中應扮演的角色和日本的軍事實力需求。
？？自民黨安全保障調查會制定的這份報告為中期版本，將在明年春季出台正式版本。當天的報告還提出，日本應加速考慮擁有預警衛星和網路戰能力。報告說，網路空間的威脅激增，日本自衛隊「有必要具備網路攻擊能力」。
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