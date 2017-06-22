？？沙烏地阿拉伯國王薩勒曼·本·阿卜杜勒-阿齊茲21日宣布，廢黜侄子穆罕默德·本·納伊夫的王儲身份，立兒子穆罕默德·本·薩勒曼為新王儲。

？？根據沙特官方通訊社公佈的國王令，穆罕默德·本·薩勒曼被確立為新王儲的同時還被任命為副首相，並將繼續兼任國防大臣一職。

？？美聯社報導，穆罕默德·本·薩勒曼現年31歲，原是副王儲，在國王薩勒曼2015年繼承王位前，沙特及外界對他知之甚少。在薩勒曼還是王儲時，穆罕默德·本·薩勒曼已經開始為父親掌管宮廷。在21日被確立為新王儲前，穆罕默德·本·薩勒曼擔任沙特最高經濟委員會負責人併兼任國防大臣。

？？穆罕默德·本·薩勒曼自2015年年初被任命為副王儲兼國防大臣以來，在軍事上主導了對葉門胡塞武裝的軍事打擊行動，在經濟上啟動了旨在擺脫對石油依賴的名為「2030願景」的經濟和社會改革計劃。

？？國王令同時宣布，穆罕默德·本·納伊夫不再擔任內政大臣。納伊夫57歲，是已故前王儲兼內政大臣納伊夫·本·阿卜杜勒-阿齊茲的兒子，也是國王薩勒曼的侄子。長期以來，納伊夫輔佐父親致力於維護沙特社會穩定和重拳打擊恐怖主義。據新華社

？？你知道嗎

？？沙特國王和王儲如何產生？

？？據沙特國家電視台報導，沙特效忠委員會34名成員中的31人支持薩勒曼任免王儲的決定。沙特國王和王儲如何產生？效忠委員會又扮演何種角色？

？？建章立制

？？依據沙特法律，王位必須由沙特王國開國君主阿卜杜勒-阿齊茲的子孫繼承。阿卜杜勒-阿齊茲1953年逝世后，先後繼位的多任國王均為他的兒子。

？？根據改革前的王位繼承慣例，國王在位時，王儲人選通常由王室家族經內部協商產生，缺乏一個相對正式的規章制度，任命王儲過程不免在王室內部引發爭議。

？？2006年，繼位不久的國王阿卜杜拉宣布成立一個由王室家族成員組成的「效忠委員會」，從制度上規範了王位繼承程序，一定程度上有利於王位繼承平穩過渡。

？？內部「議會」

？？根據新的王位繼承製度，繼任國王仍將從阿卜杜勒-阿齊茲的子孫中產生，在現任王儲繼位后，新王儲產生最終決定權在效忠委員會。

？？效忠委員會成員必須是阿卜杜勒-阿齊茲的兒子，或者由孫子代表已故的兒子出任成員。這一委員會現由阿卜杜勒-阿齊茲的在世最長子米沙勒主持，通過不公開投票、以三分之二多數票為標準決定王位繼承等重大事宜。

？？依據這一制度，現任國王逝世后，委員會將舉行緊急會議，正式宣布現任王儲為新國王。與此同時，新國王必須在10天內向委員會提交新王儲人選。

？？新國王一般會在已故國王提名的至多3個王儲候選人中選擇新王儲，但也有權力另推人選。一旦出現這一狀況，效忠委員會將在1個月內通過內部投票決定立新國王另推人選還是已故國王的提名候選人為新王儲。

？？健康監測

？？效忠委員會成員任期4年，可以連任，但前提是得到國王和阿卜杜勒-阿齊茲兒子們的認可。

？？因阿卜杜勒-阿齊茲的兒子大多年事已高，他們的健康問題一直廣受關注。除效忠委員會外，前國王阿卜杜拉還設立了一個王室醫療委員會，主要職責是觀察國王和王儲的健康狀況，在必要時有權力宣布國王或王儲無法行使權力。

？？一旦發生國王無法履行職責的情況，由5名阿卜杜勒-阿齊茲子孫組成的臨時委員會代為執掌政權最多一周，其間由效忠委員會就繼任者問題作出決定。據新華社