（中央社記者林宏翰桃園21日電）中華職棒上半季冠軍呼之欲出，原本挑戰今夜封王的Lamigo桃猿，在破萬觀眾面前3比9敗給中信兄弟，魔術數字凍結在M2，兩隊24日在桃園再交手，桃猿贏球就封王。



今天桃園球場湧進1萬105人，猿迷準備在主場拋彩帶，觀眾人數創下本季非假日最多的一場。在此之前是3月28日星期二桃猿主場開幕戰8712人。。



本季未嘗敗績的洋投道恩斯（Darin Downs），沒在今夜成為封王戰的英雄，第3局保送之後，受到游擊手林承飛失誤影響，先失3分陷入落後。



桃猿隊3局下靠9棒梁家榮二壘安打發動攻勢，追回2分，但打線受到伍鐸（Bryan Woodall）封鎖，直到6局才靠王柏融全壘打再追1分。



兄弟隊3局得3分之後，5局彭政閔安打送回第4分，6局包括陳子豪、王勝偉連續二壘安打攻勢，追加3分，7局林智勝率先二壘打再攻下2分，拉大為9比3領先。



桃猿「大王」王柏融6局敲出本季第12轟，聯盟排名第4，同時也是個人生涯3個球季以來的第50支全壘打。



王柏融共用196場比賽達成50轟，聯盟歷史排名第4快。中華職棒最快50轟紀錄是布雷（Tilson Brito）162場，其次是蔣智賢168場、陳金鋒193場。



桃猿隊今晚輸球，戰績35勝15敗1和，距離第2名中信兄弟6.5場勝差，魔術數字維持M2，23日桃猿在台南出戰統一獅不論輸贏，24日回到主場，只要擊敗中信兄弟就能封王。1060621