▲全球最受歡迎的十大美食之旅城市，香港的港式點心最受青睞。（圖／Booking.com）

用味蕾記錄旅行體驗的風潮正在全球興起，根據 Booking.com 全球調查指出，有 75% 的旅客在挑選下一個旅遊地點時，會考慮當地是否以美食著稱，期待透過在旅途中品嘗各種美食，創造難以忘懷的旅行回憶。同時也公布全球最受歡迎的十大美食之旅城市，提供旅客未來在規畫行程時，也能體驗美食所帶來的味覺饗宴。

▲全球最受歡迎的十大美食之旅城市。（圖／Booking.com）

根據網路調查，香港的港式點心、聖保羅的巴西烤肉，以及擁有為數驚人米其林餐廳的東京最受旅客喜愛，榮登前三名寶座，而亞洲料理強佔榜單四席次，最受全球旅客歡迎。

▲「東京」獲得米其林星級肯定的餐廳數量堪稱世界之最，來訪必吃最具代表性的壽司料理。（圖／Booking.com）

超過 75% 的受訪者表示，在選擇旅行地點時，會挑選以美食佳餚著稱的目的地，其中又以 18 至 34 歲的千禧世代最重視美食與旅行的結合，近 8 成旅客偏好前往知名美食目的地旅遊。此外，在過去一年內，幾乎每 10 個人就有 1 個人為了享用高級餐廳而展開旅程。



Booking.com 全球市場總監 Pepijn Rijvers 表示，「美食旅遊」的趨勢持續看漲，旅客在行程安排上十分重視嘗試新滋味，以及充分體驗當地文化，美食均扮演著十分重要的角色。美食旅遊愛好者不只追求奢華高級大餐，品嚐當地料理以及路邊小吃也都是必備體驗。