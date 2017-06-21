響應新南向 越南台商包機招待員工遊台中央社 (2017-06-21 22:30)
越南精密機械集團所屬勝邦金屬公司今年安排獎勵優秀員工共630人赴台旅遊的行程，展現以實際行動支持政府的新南向政策。圖為第1梯次出遊員工在越南機場合影。（駐胡志明市台北經濟文化辦事處提供）中央社河內傳真 106年6月21日
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