越南精密機械集團所屬勝邦金屬公司今年安排獎勵優秀員工共630人赴台旅遊的行程，展現以實際行動支持政府的新南向政策。圖為第1梯次出遊員工在越南機場合影。（駐胡志明市台北經濟文化辦事處提供）中央社河內傳真 106年6月21日