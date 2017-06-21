（中央社記者李晉緯台北21日綜合報導）台灣網球女將詹皓晴今天和搭檔在伯明罕網賽雙打賽事，雖先丟掉首盤，但之後連追兩盤，以2比1擊敗對手，晉級8強。



總獎金88萬5040美元（約新台幣2695萬元）的伯明罕網球賽，當地時間17日起在英國的伯明罕進行。



詹皓晴和中國大陸女將張帥搭檔，以5比7、6比3、10比3擊敗法國女將柯爾妮（Alize Cornet）和哈薩克女將普汀塞娃（Yulia Putintseva），成功晉級8強。



詹皓晴/張帥下一輪將對上加拿大女將達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski）與中國大陸女將徐一幡。1060621