網球名將費德勒生涯1100勝 居史上第二公視 (2017-06-21 00:00)
瑞士網球名將費德勒，在德國舉行的哈雷草地公開賽，只花52分鐘，就打敗對手；費德勒收下巡迴賽生涯第1100場勝利，史上排第二
觀眾熱情的歡呼聲，迎接瑞士天王費德勒(Roger Federer)出場，他要在德國的哈雷草地公開賽，尋求生涯第九座冠軍；第一輪的比賽，面對日本選手杉田佑一，費德勒沒有面臨太多挑戰，先以6比3收下第一盤。
在擅長的草地場地，費德勒的發揮游刃有餘，一發得分率高達九成，還破了對手五個發球局；最後直落兩盤，輕鬆擊敗對手，晉級第二輪，開心收下生涯在ATP的第1100勝。
==瑞士網球好手 費德勒==
保持積極球風 壓迫對手
同時確保我的底線球
試著在網前終結對手
對我來說很重要
而且我今天做得很好
當然我很高興取得1100勝
這是件大事 所以很開心
至於當今球王墨瑞(Andy Murray)，備戰草地大賽之餘，也不忘做善事；他將把倫敦女王盃獲得的獎金，全部捐給當地格蘭菲塔大樓，火災的被害者。
只是第一輪的比賽，墨瑞就面臨苦戰，面對世界排名第90的澳洲對手，整場比賽都落居下風；不僅沒能破對手發球局，還兩度被破發，激戰一小時又43分鐘，還是以直落二吞敗。
墨瑞確定沒辦法用高達34.7萬英鎊，大約1344萬台幣的冠軍奬金，來撫慰倫敦大火的受害者，賽後墨瑞也沒有對捐款事件發表回應。
記者 鄭惟仁 報導
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