中華職棒／猿象大戰萬人觀戰 本季中職平日新高NOWnews今日新聞 (2017-06-21 21:47)
中華職棒人氣對戰組合Lamigo桃猿出戰中信兄弟，今天在桃園球場創下10105人紀錄，也是本季平日單場最多觀眾進場人數。
中職本季平日觀眾最多進場人數是3月28日猿隊主場首戰，當時猿隊以4:0贏球。
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