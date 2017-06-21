台塑網賽逆轉勝 吳東霖晉級16強中央社 (2017-06-21 21:05)
（中央社記者李晉緯台北21日電）台灣網球選手吳東霖今天在台塑網球賽中，雖在首盤吞下「貝果」，但接下來連追兩盤，演出大逆轉，擊敗上次對戰敗給的對手阮丹尼爾，成功晉級16強。
2017台塑國際職業網球錦標賽，今天繼續在台北市網球中心進行。
4天前吳東霖和越南裔美籍的阮丹尼爾（Daniel Nguyen）交手，當時吳東霖吞敗，今天阮丹尼爾展現冠軍氣勢，讓吳東霖以0比6苦吞貝果，也先丟掉首盤，但次盤吳東霖率先攻破對手發球局，接著連保帶破的以6比3拿下次盤，成功扳平戰局。
決勝盤吳東霖一度以2比5落後，但他不願放棄，一球一球苦追，逐漸把比數追近甚至扳平，接著靠著再見破發，以連下5局的絕地大反攻，以7比5逆轉擊敗對手，復仇成功。
吳東霖表示，今天沒辦法用發球直接攻破對手，所以他改變策略， 一球一球的跟對手周旋，也成功掌握對手失誤的機會，慢慢把分數拿下，最終才能逆轉勝出。
另外，楊宗樺以6比3、7比5擊敗同胞小將何承叡，15歲的白傑明在職業生涯首戰以0比6、7（6）比6、6比1逆轉擊敗紐西蘭選手薩德勒（Olly Sadler），世大運國手李冠毅與劉少凡在男雙以6比3、6比7（5）、10比2擊敗日本選手竹內研人和綿貫陽介。1060621
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