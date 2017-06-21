彭政閔至今唯一三響砲 當年沒電視轉播中央社 (2017-06-21 20:50)
中華職棒中信兄弟本季出了3名三響砲的年輕球員，3人平均年齡23歲。38歲的一壘手彭政閔（右）回憶自己23歲那年，生涯至今唯一單場3轟，「沒有電視轉播」。中央社記者張新偉攝 106年6月21日
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