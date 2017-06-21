中信兄弟林智勝安打帶打點中央社 (2017-06-21 20:50)
中華職棒Lamgio桃猿隊上半季封王魔術數字2，21日在桃園主場迎戰中信兄弟隊，3局上兄弟林智勝（圖）敲出右外野方向安打，帶有1分打點。中央社記者張新偉攝 106年6月21日
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