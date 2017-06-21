Lamigo桃猿隊今天在主場出戰中信兄弟，只要贏球就封王，猿隊不少球員都有意識到，沒有封王經驗的朱育賢表示：「當然會很期待，但還是要不能讓自己心情有太大起伏，要把這個經驗學習起來。」

朱育賢認為，不管自己成績如何，也是在學習，畢竟未來還是有機會遇到更大比賽，或是國際賽等，要去享受這個過程。」

朱育賢從去年球季開始站穩猿隊先發，他除了有不錯的身材條件，還有優異的長打能力，未來也有機會成為猿隊不可或缺的戰力。

朱育賢也認為這樣高張力的比賽，有機會讓他「預習」，也同樣期待球隊能有好成績。