中華職棒／伍鐸前5局僅被敲2安 兄弟4：2領先桃猿NOWnews今日新聞 (2017-06-21 20:19)
今天(21日)希望能在主場封王的桃猿，本戰遭受到中信兄弟的強力挑戰，靠著陳子豪前5局就敲出2支安打、獲得1保送的表現，以及洋投伍鐸的好投，兄弟在5局打完取得4：2兩分的領先。
兄弟此役一開始就展現了積極的搶攻氣勢，首棒陳子豪在一開始就敲出安打上壘，並靠著犧牲觸擊以及投手暴投上到三壘，不過下一棒的彭政閔擊成內野滾地球，桃猿三壘手梁家榮接到球後傳向本壘，成功將跑者刺殺在本壘前，化解掉這個半局的危機。
3局上，兄弟攻勢再起，一出局後，陳子豪和王勝偉接連安打、站上一、三壘，接著彭政閔擊成游擊方向滾地球，造成林承飛的失誤，讓黃衫軍先馳得點。接著林智勝補上右外野方向的安打，帶有1分打點，而蔣智賢二壘方向滾地球，也賺進1分打點，兄弟在該局就打進3分。
不過桃猿在下一個半局很快展開反攻，在梁家榮的二壘安打帶領下，他們在該局打回2分，將比分追到只剩下1分落後。
4局上，今天手感火燙的陳子豪又敲出安打，並成功盜上二壘，接著第3棒的彭政閔順利敲出安打，將他送回本壘得分，兄弟取得4：2領先。
本季目前還沒吞過敗仗的道恩斯，今天面對強悍的兄弟打線，明顯較吃力些，目前被敲出8支安打、丟掉4分，而解決不掉陳子豪，則是他今天投球最大的敗筆。
至於兄弟洋投伍鐸，本戰則是狀況極佳，前5局僅被敲出2支安打，丟掉2分，強勢的表現也暫時幫助球隊保住阻止對手封王的一線生機。
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