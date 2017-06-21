（中央社記者姜遠珍首爾21日專電）2018平昌冬季奧運會組織委員會今天宣布，韓國人氣男團BIGBANG成員太陽將擔任2018平昌冬奧宣傳大使。



韓國人氣男團BIGBANG成員太陽今天出席在首爾舉行的2018平昌冬奧宣傳大使委任儀式，他表示將為2018平昌冬奧和殘疾人冬奧創作宣傳曲，向全世界歌迷宣傳平昌。



太陽表示，很高興能夠成為冬奧的宣傳大使，這是南韓時隔30年再度舉辦奧運會，他將盡力為冬奧宣傳，吸引更多人關注。



2018平昌冬奧組委會委員張李熙範表示，「韓國流行音樂在韓國和世界各地都有很大的影響力，所以我們很高興太陽擔任2018平昌冬奧宣傳大使。我們期待他向年輕觀眾推介2018平昌冬奧。」



太陽說，身為歌手，將透過自己最擅長的音樂來宣傳冬奧，預計11月之前可以完成歌曲創作，希望歌迷能夠喜歡。



2018平昌冬奧組委會發言人盧煥熙表示，平昌冬奧宣傳大使增至30人，也包括演員李敏鎬和金玉彬，以及女高音歌唱家曹秀美、小說家李外秀等。



平昌冬奧將於2018年2月9日至25日在南韓東北部江原道平昌舉行，屆時將有來自80個國家和地區的6000多名運動員參賽。1060621