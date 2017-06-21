中華羽球代表隊目前正於於澳洲參加澳洲羽球超級系列賽，21日首輪賽事打完後，單打選手僅有世界排名高居第1的女單好手戴資穎晉級，至於男雙好手「雙麟」、「雙李」組合則都順利搶勝。

戴資穎克服首局遭遇些許亂流的困境，最終以21：18、21：11擊敗來自蘇格蘭的對手Kirsty Gilmour，下一戰將迎戰泰國強敵依瑟儂（Ratchanok Intanon），2人生涯共14次交手成績各為7勝7敗，前次交手便是今年3月的全英超羽賽，小戴以直落二拿下冠軍。

男子單打部分王子維以21：23、19：21輸給日本2選手常山幹太，至於「台灣羽球一哥」周天成則意外不敵中國大陸選手黃宇翔，以21：17、18：21、18：21吞下敗仗，許仁豪則是以17：21、14：21不敵中國大陸選手石宇奇，自會外賽晉級的小將甘超宇也以13：21、16：21不敵印度選手Srikanth Kidambi，中華隊男單在首輪便全軍覆沒。

其餘女子單打選手，李佳馨以16：21、8：21不敵中國大陸新星陳雨菲，江美慧對上世界排名第3的日本名將山口茜，以16：21、9：21敗下陣來，許雅晴則是以13：21、17 ：21不敵日本三谷美菜津。

混雙部分盧敬堯、姜凱心順利以21：10、21：15擊退澳洲地主組合Michael Fariman、Sylvina Kurniawan，不過李洋和許雅晴則以15：21、14：21輸給南韓搭檔催率圭、蔡侑玎，王齊麟、李佳馨則是在激戰3盤後以18：21、21：19、20：22惜敗泰國組合Dechapol Puavaranukroh、Sapsiree Taerattanachai。

男子雙打傳來捷報，「雙麟」陳宏麟、王齊麟以21：7、21：15擊敗澳洲組合Matthew Chau、Sawan Serasinghe，「雙李」李洋、李哲輝則以21：17、21：15擊敗英格蘭組合Peter Briggs、Tom Wolfenden，至於盧敬堯、楊博涵也以21：13、21：11，擊敗馬來西亞搭檔Sze Fei Goh、Nur Izzuddin。

至於女子雙打則是由許雅晴、吳玓蓉以21：8、25：23擊敗澳洲組合Elena Yee-Man Kwok、Louisa Ma，不過洪詩涵、姜凱心是以18：21、20：22不敵南韓組合蔡侑玎、金昭映。