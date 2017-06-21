中華職棒／猿隊贏就封王 王柏融：平常心NOWnews今日新聞 (2017-06-21 19:36)
Lamigo桃猿隊今天在桃園球場出戰中信兄弟，只要贏球就封王，猿隊外野手「大王」王柏融表示：「其實還是要平常心去面對，畢竟就沒有什麼不同，還是想要贏球。」
王柏融是本季中職打擊王，打擊率雖然沒有4成，但也有3成90，依舊不容小覷。
他本季面對中信兄弟打擊率高達3成46，並有2轟，生涯打擊率面對中信兄弟4成34，並有14發全壘打，有機會扮演「猛象殺手」表現。
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上一則：桃猿力拚封王 道恩斯全力搶勝
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