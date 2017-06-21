▲桃猿王柏融。（圖／NOWnews資料照）

Lamigo桃猿隊今天在桃園球場出戰中信兄弟，只要贏球就封王，猿隊外野手「大王」王柏融表示：「其實還是要平常心去面對，畢竟就沒有什麼不同，還是想要贏球。」

王柏融是本季中職打擊王，打擊率雖然沒有4成，但也有3成90，依舊不容小覷。

他本季面對中信兄弟打擊率高達3成46，並有2轟，生涯打擊率面對中信兄弟4成34，並有14發全壘打，有機會扮演「猛象殺手」表現。