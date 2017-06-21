桃猿力拚封王 道恩斯全力搶勝中央社 (2017-06-21 19:50)
中華職棒Lamgio桃猿隊上半季封王魔術數字2，21日主場迎戰中信兄弟隊，若拿下勝利就可以順利拋下封王彩帶，關鍵戰役桃猿派出本季還沒有敗績的洋投道恩斯（Darin Downs）（圖）全力搶勝。中央社記者張新偉攝 106年6月21日
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