中華職棒Lamgio桃猿隊上半季封王魔術數字2，21日主場迎戰中信兄弟隊，若拿下勝利就可以順利拋下封王彩帶，關鍵戰役桃猿派出本季還沒有敗績的洋投道恩斯（Darin Downs）（圖）全力搶勝。中央社記者張新偉攝 106年6月21日