桃猿拚封王 中信兄弟伍鐸應戰中央社 (2017-06-21 19:50)
中華職棒Lamgio桃猿隊上半季封王魔術數字2，21日主場迎戰中信兄弟隊，若拿下勝利就可以順利拋下封王彩帶。中信兄弟欲阻桃園封王之路，派出陣中戰績最佳的洋投伍鐸（Bryan Woodall）（圖）應戰。中央社記者張新偉攝 106年6月21日
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