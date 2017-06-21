中華職棒Lamgio桃猿隊上半季封王魔術數字2，21日主場迎戰中信兄弟隊，若拿下勝利就可以順利拋下封王彩帶。中信兄弟欲阻桃園封王之路，派出陣中戰績最佳的洋投伍鐸（Bryan Woodall）（圖）應戰。中央社記者張新偉攝 106年6月21日