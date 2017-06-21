桃猿拚封王 本壘攻防中央社 (2017-06-21 19:50)
中華職棒Lamgio桃猿隊上半季封王魔術數字2，21日主場迎戰中信兄弟隊，1局上中信兄弟彭政閔擊出內野滾地球，桃猿三壘手梁家榮將球傳給捕手劉時豪（右）觸殺兄弟跑者陳子豪（中）。中央社記者張新偉攝 106年6月21日
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