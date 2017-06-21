挺在地棒運發展 高雄企業共襄盛舉中央社 (2017-06-21 19:50)
高雄市三民高中、五福國中、忠孝國中、忠孝國小及中正國小21日舉辦聯合記者會，為發展延續性棒球教育請命，多個在地企業共襄盛舉，為棒球小將加油。中央社記者程啟峰高雄攝 106年6月21日
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