（中央社記者謝靜雯桃園21日電）Lamigo桃猿隊上半季封王倒數，救援投手陳禹勳是牛棚穩定的力量，扛起球隊輸贏的關鍵，「寧可輸前面，也不要輸在後面」，目前本季16次救援成功，穩局聯盟救援王。



陳禹勳本季專職後援，今天賽前28場出賽，戰績1勝1敗2中繼，拿下16次救援成功，遙遙領先排名第2的中信兄弟隊救援投手陳鴻文9次救援成功，有機會挑戰首位本土半季20救援成功的紀錄，防禦率1.88。



陳禹勳表示，球隊的輸贏，救援投手是很大的關鍵，就像總教練洪一中之前說過的，「寧可輸前面，也不要輸在後面，上到場上，把自己想投的投出來，不要猶豫。」



陳禹勳曾表示，指叉球是自己最好的武器，他也笑說，現在反而直球投得少了，多以指叉球與打者對決，「因為我自己都沒辦法控制指叉球怎麼掉，對手怎麼可能能掌握？」1060621