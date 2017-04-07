中華職棒／對猿腎上腺素高 恰恰：每場都不能放棄NOWnews今日新聞 (2017-06-21 19:09)
中信兄弟今天出戰Lamigo桃猿，只要猿隊贏球，就能拿下上半季冠軍，對此，「恰恰」彭政閔也提出想法，認為每場比賽都很重要，不能輕易放棄。
對上猿隊就腎上腺素飆高，恰恰說：「球迷多，當然要有好表現，加上這幾年應該都是票房不錯的對戰組合。」
不過畢竟中信兄弟不能再輸，恰恰表示：「過去榊原教練就有給我們觀念，比賽不是在最後去爭那一兩場而已，因為到時已經來不及，而是要每一場都很積極去贏，不能輕易放棄。」
恰恰還是相信中信兄弟有反撲的能力，他說：「不管是這一場，上半季都是關鍵，無論如何我們有機會拿下張下半季冠軍，就會離我們的目標（總冠軍）越來越近，所以每場都不能放棄。」
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