（中央社台北21日電）清晨6時，很多人尚在睡夢中，位於大陸河北秦皇島市北戴河區的「巴鐵試驗線」已開始忙碌起來，幾名工人手持電鎬，將預埋在路兩側的軌道一一敲碎。它將在6月底前被拆除完畢。



中新網今天報導，被譽為「空中巴士」的巴鐵，是超巨大的輕軌電車，因為「上層載客，下層通車」的設計，曾被美國時代（TIME）週刊列為2010年全球50大發明之一。



2016年5月在北京科博會上，巴鐵公司展出三節車廂，寬7.8公尺，高4.6公尺，長32公尺，內部安裝了電梯，可載1200名乘客，車頂為太陽能面板。



2016年8月初，長達22公尺的巴鐵1號試驗車在秦皇島北戴河區首測亮相，並宣稱試車成功。不過它的可行性廣被輿論質疑，因為下層只容許車高不能超過200公分的車輛行駛，而且本身就占走3.5個車道，如此龐然大物又要怎麼轉彎與交管。



巴鐵公司背後的投資方北京華贏凱來資產管理有限公司，也被指打著PPP（公共私營合作）項目旗號，在各地大搞P2P（網路借貸）融資，引發投資騙局的質疑。



據附近一家修車廠的老闆透露，巴鐵試驗線自去年8月初首測後，至10月初曾進行頻繁實驗。但10月過後至今未進行任何試驗，平日現場有兩名看護人員，每逢月末，便有人來現場給看護人員發放工資。



他說，巴鐵更像是北戴河的一個旅遊景點，旺季頻繁驅動，淡季便封存。隨著暑期臨近，趕來拍照的遊人又有好多，滿以為巴鐵快到測試期了，沒想到卻開始拆了。



一位不願透露姓名的北戴河區官員指出，巴鐵製造方在運行一段時間後，人員突然撤離，此後未再運行。他們多次邀巴鐵製造方來商討此事，但對方一直不來。



因為龐大的巴鐵試驗棚已經影響到交通安全，為保障暑期道路暢通，北戴河區相關部門決定在6月底拆除完畢。1060621