降低事故率 明年大型車須裝警報裝置中央社 (2017-06-21 19:08)
（中央社記者陳葦庭台北21日電）為降低大型車事故發生率，交通部今天預告修正道路交通安全規則，要求所有型式大型車輛新車明年1月1日起都需裝設轉彎及倒車警報裝置。
遊覽車、砂石車等大型車的輪子大，在轉彎時會有內輪差，一不小心就容易發生嚴重的死傷事故，為避免憾事，交通部今天預告修正道路交通安全規則，所有型式大型車輛新車明年元旦起都需裝設轉彎及倒車警報裝置。
目前交通部僅強制要求砂石車裝設轉彎及倒車警報裝置，不過，明年起所有大型車都須加裝，至於已出廠的舊車，交通部則表示，已經找來台灣區車輛工業同業公會、台灣區車體工業同業公會討論，明年元旦也須加裝。1060621
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