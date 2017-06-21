（中央社記者韋樞台北21日電）台灣虎航僅費時6個月，即從第200萬名躍升出現第300萬名旅客，這位旅客何小姐今早從澳門飛往桃園機場，在澳門機場接受台灣虎航董事長張鴻鐘致贈一年期無限次數搭乘免費票。



台灣虎航自2014年9月開航至今，將於今年9月屆滿三週年，第300萬名乘客也於今天登機。



為紀念此一特殊時刻，台灣虎航董事長張鴻鐘與空服員們特別在報到櫃檯等候這名旅客出現，這位幸運的澳門籍乘客何小姐(Ho,Weng-Si) 獲贈台灣虎航一年效期無限次數搭乘的免費機票。



張鴻鐘表示，從第200萬名到第300萬名乘客僅費時6個月，第300萬名乘客在澳門達成，也代表台灣虎航現有每週42個航班往返台灣與澳門的便捷服務，藉著服務航班數的增加，且暑期台澳之間還會再開加班機，相信第400萬名乘客也會很快出現。



何小姐非常高興的表示，很幸運能為成為台灣虎航的第300萬名乘客，讓這趟訪台旅程變得格外有意義。1060621