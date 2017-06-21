比利時確認爆炸案兇手身份 現年36歲來自摩洛哥北京新浪網 (2017-06-21 18:52)
原標題：比利時確認爆炸案兇手身份 現年36歲來自摩洛哥
中新網6月21日電 據外媒報導，當地時間21日，比利時當局稱，已經確認了布魯塞爾中央火車站爆炸事件襲擊者的身份，是一名摩洛哥國籍的36歲男子。
發言人范德塞普稱，已經查明了兇手的身份，稱其出生於1981年1月20日，國籍為摩洛哥。比利時方面並未給出襲擊者的全名，而是以O.Z。代指此人。當局還表示，此前並不知曉此人有任何的恐怖主義聯繫。
比利時警方稍後指出，該起事件應被視作「恐襲」。
范德塞普還表示，這名男子引爆的炸彈中有釘子和燃氣瓶，事件原本「可能更糟糕」。
當地時間20日晚8時39分，一名身著自殺式爆炸腰帶的男子在引爆之後，被執勤士兵當場開槍擊中。由於爆炸威力不大，未造成其餘人員傷亡。比利時警方稍後指出，該起事件應被視作「恐襲」。
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