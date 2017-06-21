中華職棒／恰恰也曾單場3響砲 可惜沒有轉播NOWnews今日新聞 (2017-06-21 18:26)
中信兄弟「恰恰」彭政閔曾有過例行賽單場3響砲，當時是2002年7月19日在台中球場出戰興農球隊，結果沒有轉播，兄弟象隊以6:0贏球。
恰恰表示：「我還有印象啊，因為印象中還有砲轟自己過去同學（郭耀文）。」
雖然他開轟，但當時總教練林易增也笑說:「沒有轉播，打這麼多幹嘛。」
而中信兄弟本季有3位球員單場3響砲，陳子豪、曾陶鎔、詹子賢加上二軍陳子鴻就是4位，恰恰也說：「世界上應該沒有球隊有這麼多球員3響砲的吧。」
對於未來，恰恰認為在國外訓練跟經驗等增加，未來球員一定會有更多紀錄產生。
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