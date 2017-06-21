（中央社記者陳葦庭台北21日電）航空服務調查機構SKYTRAX近日公布2017年全球航空公司大獎，長榮航空獲5星級殊榮，加拿大航空則拿下北美最佳航空。



出國搭飛機追求好品質，全球航空服務調查機構SKYTRAX公布2017年全球航空公司大獎，台灣長榮航空獲得5星航空公司的殊榮，同時也榮獲「最佳機艙清潔航空公司」、「最佳商務艙服務用品」第一名。



全球10大航空方面，長榮航空從去年第8名前進至第6名，冠軍是卡達航空、亞軍是新加玻航空、第3名到第5名是日本全日空、阿聯酋航空、國泰航空，第7到10名分別是漢莎航空、阿提哈德航空、海南航空和加魯達印尼航空。



長榮航空總經理陳憲弘表示，去年長榮航空獲得5星級航空殊榮後就努力維護這項榮譽，今年再度獲得5星級評價，代表著服務品質的穩定，將秉持5星級航空公司的精神，注意服務品質的各項細節。



SKYTRAX董事長兼執行長普萊斯提德（Edward Plaisted）表示，機艙清潔度直接影響旅客對於飛行品質的印象，是航空公司不容忽視的一環，長榮航空是第2次獲得最佳機艙清潔航空公司，證明了長榮航空對每個細節維護都極為講究。



甫重新回到台灣市場的加拿大航空這次則拿下北美最佳航空公司，這是加拿大航空8年來6度獲得這個獎項。



加拿大航空總裁班傑明．史密斯（Benjamin Smith）說，加拿大航空正在積極推出更多的全新產品，包括引進波音公司最先進的787夢幻客機加入機隊、拓展全球飛行網絡，以提供旅客更好的服務。



加拿大航空補充，為慶祝台灣-溫哥華航線與第6度獲獎，加拿大航空也成立了中文版臉書粉絲團「加拿大航空公司」，22日開始推出抽獎活動，有機會獲得台北-溫哥華航線開航限量小熊。



另外，廉價航空AirAsia也獲得「世界最佳低成本航空豪華客艙」與「世界最佳低成本航空豪華平躺座位」獎，23日起連續3天，旅客只要透過AirAsia APP訂購9月5日至明年2月8日的機票，就可享有8折起優惠。



Skytrax全球航空公司大獎有「航空界奧斯卡」之稱，此獎項來自於超過1900萬世界各地、105個國籍的乘客們的意見調查，並透過49項關鍵績效指標評估航空公司產品與服務素質。1060621