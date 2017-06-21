文／MOOK景點家編輯部整理報導 圖／交通部觀光局



台灣的鐵道風情懷舊又復古，加上坐擁四面環海、山脈集中的地理環境，使火車的沿途景色宜人又美麗。位在新竹的內灣線，全長約有28公里，是本地相當受歡迎的路線之一，充滿純樸的味道與鄉村的風情。內灣風景區氣候宜人，四周山陵圍繞，有油羅溪貫穿其中，每處景點都彷彿走進懷舊電影的場景。以下從竹東、內灣，以及合興三個車站，推選出眾多值得一遊的景點，適合遊客們來一趟難忘的山村鐵道之旅。

新竹的內灣線充滿純樸的味道與鄉村的風情

竹東站



竹東車站為二等站，為臺鐵所有支線車站中等級最高的車站，也是內灣線最大的車站。這裡有結合歷史文化、動漫創意與生活娛樂的竹東動漫園區，還有全台最大客家傳統市集，以及眾多客家傳統小吃。



推薦景點：

竹東動漫園區

竹東市場

馬蛋

葉蘭香

古早味甘蔗汁

客家小吃

PaPaYard木瓜牛奶

竹東動漫園區

竹東市場

馬蛋

葉蘭香

客家小吃

合興站



有愛情火車站之稱的合興車站，有60多年的歷史，曾一度面臨廢站危機，後來由一對夫妻出面認養舊車站，於是促成了合興車站的重生，也因這對夫妻的故事而聲名大噪，有了愛情車站的別名。車站保留古樸的日式木造建築、售票窗口擺設、軌道的遺跡和運送水泥原料的空中纜車，站內也有寫上這對夫妻的浪漫愛情故事。



推薦景點：

舊車站大樓 (薰衣草森林)

回到愛情、許願鐘、愛情之鎖

小甜心車廂

合興車站

許願鐘

小甜心車廂

小甜心車廂

內灣站

內灣車站是內灣線的終點站，過去這裡的林木與煤礦業發展興盛，至今仍保留50至60年代的獨特建築風格和許多獨一無二的特殊建築物，小小的車站樸實無華，是許多媒體與廣告等影片的好評取景地。

內灣車站

內灣老街

內灣大戲院

內灣吊橋

推薦景點：

內灣老街

內灣大戲院

內灣吊橋

好品好客希望工場



不只九份老街！連日本人都讚不絕口～20大推薦景點懶人包

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