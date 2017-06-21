把握繡球花海最後花期 六大景點上山賞花享美食MOOK景點家 (2017-06-21 16:10)
文／MOOK景點家整理報導 圖片來源／台北市政府竹子湖地區農戶多元發展花卉產業，除了海芋之外，竹子湖的濕冷氣候及偏酸性的土壤特性，特別適合栽植繡球花。政府也補助農戶栽種繡球花苗，當地栽種繡球花的農戶數穩定增加，以穩定繡球花產量並發展竹子湖當地休閒產業多元發展。
多彩繽紛的繡球花。
竹子湖地區種植的繡球花約有7至8個品種，顏色多樣化，有純白色、粉色滾紅邊、粉紅色、紫紅色、淺藍色、藍色等色系；外型則同時有大輪花、中輪花分布在農園中，而且色彩濃豔、層次豐富，增添繡球花千變萬化的風采，相當適合拍照留念。許多遊客也會安排在山上的農園附設餐廳，或是咖啡館、餐廳享受下午茶與當季佳餚，是都市近郊小旅行的絕佳選擇。
繡球花海十分美麗，更是拍照打卡的熱門景點。
自五月下旬起至七月初，竹子湖、頂湖當地計有6家繡球花農園提供遊客觀賞拍照的服務，分別有財福海芋田、花谷海芋園、名陽匍休閒農莊、大賞園、大梯田花卉生態農園以及高家繡球花園等，欲前往遊覽觀賞可先與農戶洽詢，或是預約餐點服務。
藍紫色的繡球花特別受到賞花遊客喜愛。
【Info】大梯田花卉生態農園（水尾）
地址：台北市北投區竹子湖路33-7號
連絡電話：0928-123152、0928-831151
入園收費 100 元，可供觀賞拍照，可抵園區消費(餐費除外)
園區另有提供餐飲服務，採預約方式
高家繡球花園（水車寮步道）
地址：台北市北投區竹子湖路30號
連絡電話：0922-105012
入園收費 100 元，僅供觀賞拍照
財福繡球花。
財福海芋田（頂湖）
地址：台北市北投區竹子湖路67-10號 往前200公尺 頂湖最底
連絡電話：0928-624802
入園收費 100 元，可供拍照賞花，可換等價花卉
園區另有提供餐飲服務
花谷海芋園（頂湖）
地址：台北市北投區竹子湖路68號
連絡電話：0925-382988
入園收費 100 元，可供觀賞拍照，可抵園區消費
園區另有提供餐飲服務
名陽匍休閒農莊（頂湖）
地址：台北市北投區竹子湖路63-1號旁
連絡電話：0926-536079
入園收費 100 元，可供觀賞拍照，可抵園區消費
園區另有提供餐飲服務
大賞園（頂湖）
地址：台北市北投區竹子湖路67號
連絡電話：0914-060199、0952-118498
入園收費 100 元，僅供觀賞拍照
陽明山繡球花美景 登上官方IG破百萬讚》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=15557
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