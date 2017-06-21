文／MOOK景點家整理報導 圖片來源／台北市政府

竹子湖地區農戶多元發展花卉產業，除了海芋之外，竹子湖的濕冷氣候及偏酸性的土壤特性，特別適合栽植繡球花。政府也補助農戶栽種繡球花苗，當地栽種繡球花的農戶數穩定增加，以穩定繡球花產量並發展竹子湖當地休閒產業多元發展。

多彩繽紛的繡球花。

竹子湖地區種植的繡球花約有7至8個品種，顏色多樣化，有純白色、粉色滾紅邊、粉紅色、紫紅色、淺藍色、藍色等色系；外型則同時有大輪花、中輪花分布在農園中，而且色彩濃豔、層次豐富，增添繡球花千變萬化的風采，相當適合拍照留念。許多遊客也會安排在山上的農園附設餐廳，或是咖啡館、餐廳享受下午茶與當季佳餚，是都市近郊小旅行的絕佳選擇。

繡球花海十分美麗，更是拍照打卡的熱門景點。

自五月下旬起至七月初，竹子湖、頂湖當地計有6家繡球花農園提供遊客觀賞拍照的服務，分別有財福海芋田、花谷海芋園、名陽匍休閒農莊、大賞園、大梯田花卉生態農園以及高家繡球花園等，欲前往遊覽觀賞可先與農戶洽詢，或是預約餐點服務。

藍紫色的繡球花特別受到賞花遊客喜愛。

【Info】

大梯田花卉生態農園（水尾）

地址：台北市北投區竹子湖路33-7號

連絡電話：0928-123152、0928-831151

入園收費 100 元，可供觀賞拍照，可抵園區消費(餐費除外)

園區另有提供餐飲服務，採預約方式



高家繡球花園（水車寮步道）

地址：台北市北投區竹子湖路30號

連絡電話：0922-105012

入園收費 100 元，僅供觀賞拍照

財福繡球花。

財福海芋田（頂湖）

地址：台北市北投區竹子湖路67-10號 往前200公尺 頂湖最底

連絡電話：0928-624802

入園收費 100 元，可供拍照賞花，可換等價花卉

園區另有提供餐飲服務



花谷海芋園（頂湖）

地址：台北市北投區竹子湖路68號

連絡電話：0925-382988

入園收費 100 元，可供觀賞拍照，可抵園區消費

園區另有提供餐飲服務



名陽匍休閒農莊（頂湖）

地址：台北市北投區竹子湖路63-1號旁

連絡電話：0926-536079

入園收費 100 元，可供觀賞拍照，可抵園區消費

園區另有提供餐飲服務



大賞園（頂湖）

地址：台北市北投區竹子湖路67號

連絡電話：0914-060199、0952-118498

入園收費 100 元，僅供觀賞拍照

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