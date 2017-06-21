文／MOOK景點家克里斯多福整理報導 圖片提供／莫莉molly888666



充滿設計感的裝置藝術，是近期網友熱愛拍攝的景物之一，背景所呈現出藝術感構圖，放在IG上可以吸引到眾多網友觀看。位在北投關渡的台北藝術大學，整座學校就彷彿一座雕塑展演空間，有眾多的裝置藝術在校園內，校園依山勢而蓋，可以眺望關渡平原，另外還有翠綠的大草坪、初夏的陽光，與復古的建築，徜徉在大自然與人文氣氛之間，走進去讓人感受到藝術氣息的薰陶，適合遊客們來此拍照與陶冶心靈。

北藝大藍色大型鳥籠裝置藝術

北藝大必拍之旋轉樓梯

北藝大必拍之旋轉樓梯

北藝大學校樓梯

北藝大校園一隅

北藝大校園一隅

北藝大依山勢而蓋

【Info】

國立臺北藝術大學

地址：台北市北投區學園路1號



文藝迷新必拍！極致三角美學～安藤忠雄建築打卡熱點

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