▲台灣虎航開航至今近3年，今天第300萬名乘客是來自澳門的何小姐，獲贈台灣虎航一年無限次數機票。（圖／台灣虎航提供）

台灣虎航 2014 年 9 月開航至今，今（21）日喜迎第 300 萬名乘客，該名幸運兒是從澳門搭機前往台灣的何小姐，除了獲得台灣虎航一年效期無限次數搭乘免費機票，澳門機場也致贈限量紀念贈品組。

台灣虎航是台灣唯一的本土平價航空，目前擁有 10 架空中巴士 A320 客機，配置 180 個座位，2014 年 9 月開航至今已執行超過了 20,000 個航班，現在擁有 19 條分別從桃園、台中及高雄出發的國際航線。

台灣虎航開航將屆滿三周年，第 300 萬名乘客今天出爐，台灣虎航董事長張鴻鐘親自到場迎接，張鴻鐘表示，從第 200 萬名乘客到第 300 萬名乘客的達成，費時六個月的時間，相信藉著台灣虎航達成搭載 300 萬人次的里程碑，將會有愈來愈多人接受平價航空所提供的服務。

張鴻鐘說，台灣虎航現有每周 42 個航班往返台灣與澳門的航班，藉著服務航班數的增加，且暑期台澳之間還會再開加班機，相信第 400 萬名乘客也會很快的出現。

成為台灣虎航開航第 300 萬名乘客的澳門籍何小姐表示，能夠成為第 300 萬名乘客的幸運兒很意外，也讓這趟來台旅程變得特別有意義，更是印象深刻的一趟旅行。