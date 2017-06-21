崗山之眼 漫步雲端遠眺北大武山中央社 (2017-06-21 17:08)
（中央社記者王淑芬高雄21日電）「從崗山之眼可以遠眺北大武山。」從岡山阿公店水庫湖岸登高漫步，可以看到約60公里外的北大武山風光。高雄市觀光局今天勘查「崗山之眼」後，對10月啟用具信心。
大武山是南台灣的屏障，位在屏東縣與台東縣交界，海拔3092公尺，是中央山脈南段最高峰，如果天氣好，在高雄壽山頂可以遠眺，不過再往北到岡山遠望北大武山，超過60公里的遠距仍可看得清楚就很外容易了。
為了建置更好的觀光景點，高雄市在岡山區臨阿公店水庫一帶興建「崗山之眼」，目前工程進度已近8成，兩座塔柱已近完工。
觀光局說，高40多公尺、相當於14樓高的步道迴廊，以偏心懸吊式打造，將鋼結構步道懸吊在半天空中，遊客漫步於天空迴廊上，能體驗猶如置身於雲端漫步般的感受。
民眾登高置身於數十公頃的阿公店水庫畔，遠眺可以綜觀高雄遼闊的幅員，30公里外的高雄港、85大樓地標一覽無遺。
為了讓空中迴廊休憩更完善，觀光局還在迴廊道上打造一處I-Center服務區、音樂花園、碉堡迷彩遊憩區等，再利用林間步道系統及無障礙斜坡道做休憩區的銜接。
這項工程市府向中央爭取共同投入約新台幣1億3000萬元。
由於休憩環境舒適優質，觀光局評估考量維管的需要可能採收費營運，門票價格尚未定案。1060621
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