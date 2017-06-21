記者張朝福／嘉義報導

繼高跟鞋教堂巴洛克光雕展，再創旅遊觀光人潮的新高峰之後，雲嘉南濱海國家風景區管理處再次推出創新行銷作為，首度透過年代售票系統整合7-11、全家、萊爾富及ＯＫ等四大超商，超過10000家門市通路點，公開販售「臺灣好行—鹽鄉濱海線」郵輪式列車一日券，超越台灣好行各路線售票通路規模，提供國內外遊客最方便的購票通路與方式，讓遊客們可以「ALL-IN-ONE」，在一天之內就可以一次串聯水晶教堂、高跟鞋教堂的浪漫雙教堂，走訪故宮南院、東石漁人碼頭及好美里3D世界！

雲嘉南管理處長徐振能指出，北門水晶教堂及布袋高跟鞋教堂，是國內外知名度最高的兩大教堂造景浪漫景點，臺灣好行—鹽鄉濱海線是唯一串聯雙教堂及嘉義臺南最後一里路的縱向旅遊路線與大眾運輸系統，對背包客及自由行遊客而言，是最佳的交通方式；故宮南院是台灣最大的「亞洲藝術文化博物館」；東石漁人碼頭，是雲嘉南濱海地區夏日親子遊憩消暑的首選；好美里3D世界是台灣少數以3D彩繪形成的主題藝術聚落；「臺灣好行—鹽鄉濱海線」是唯一串聯這三大藝術文化景點的大眾運輸系統，搭乘「臺灣好行—鹽鄉濱海線」，就可以一次滿足。

徐處長特別感謝「中華觀光旅遊發展協會」邀請「全球旅遊慈善皇后」佳麗，一起來共襄盛舉，共同行銷台灣好行的旅遊景點〔圖二／雲嘉南管處提供〕

徐處長表示，「臺灣好行—鹽鄉濱海線」串聯的這幾個景點都是屬於高媒體曝光度與高知名度的景點，更是許多國內外遊客到南台灣嘉南地區旅遊的必遊景點之一；為服務更龐大的國內外遊客，提供更便捷的購票通路與方式，透過年代售票系統整合7-11、全家、萊爾富及ＯＫ等四大超商，超過10000家門市通路點，公開販售「臺灣好行—鹽鄉濱海線」郵輪式列車一日券，希望能夠讓更多自由行的遊客，可以提早購票、規劃行程，充分享受雲嘉南濱海鹽鄉之美。

徐處長特別感謝「中華觀光旅遊發展協會」邀請「全球旅遊慈善皇后」佳麗，一起來共襄盛舉，共同行銷台灣好行的旅遊景點；更要特別感謝剛獲選2017國際璀璨皇后的厄瓜多小姐（Ena Christina)以及曾獲選2014年世界汽車小姐總冠軍捷克小姐(Markrta Maryam)遠道而來，穿著優雅的高跟鞋，在高跟鞋教堂前，搭乘台灣好行鹽鄉濱海線，展現一切的美好！

「臺灣好行—鹽鄉濱海線」，不僅有全國高知名度的觀光景點，沿途更有許多優質的地方特產、紀念品與伴手禮；雲嘉南管理處特別邀集布袋在地觀光產業聯盟，搭配推出「嘉箱寶‧迎嘉賓」活動，與多間店家合作提供折扣優惠，提供搭乘「台灣好行」遊客最優惠的消費方案券，讓遊客一路上吃喝玩樂盡情享受！即日起凡搭乘「臺灣好行—鹽鄉濱海線」，就可以就可獲得抽獎券一張，還可以在7月31日及11月30日兩度參加公猜摸彩，獎品包括有50吋電視機、蘋果I-PAD、香港來回機票、小折腳踏車、五大景點平安鹽袋（套）及7-11商品卡等，好康好禮等您拿！

「臺灣好行—鹽鄉濱海線」郵輪式列車上車地點為嘉義市先期交通轉運中心、嘉義高鐵站與故宮南院(若遇休館則不停靠)。景點包含東石漁人碼頭、高跟鞋教堂、好美里3D海洋世界、北門婚紗美地等知名景點；第一班次於上午九點出發，使用中型巴士，有19個座位可預約;第二班次於上午十一點半出發，使用低地板無障礙公車，有27個座位及2位無障礙輪椅席可預約。

一日交通票券250元(單一票價，115公分以下不佔位兒童免費) 一經使用不能退票，車上不接受電子票券刷卡，郵輪式列車採原車去回，並依照時刻表行駛，逾時不候，乘客可自行放棄後段行程並自理後續行程，不得於不同班次交互搭乘，亦不接受短程乘客搭乘。詳細資訊請上台灣好行官網（http://www.taiwantrip.com.tw/line/42）查詢，或電話洽詢嘉義客運05-2750895查詢相關訊息。