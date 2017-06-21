陽明山繡球花美景 登上官方IG破百萬讚MOOK景點家 (2017-06-21 15:00)
文／MOOK景點家整理報導台灣繡球花景點近年受到許多遊客關注，也新增了許多農園耕種繡球花，使得台灣遊客不見得要像往常到日本賞繡球花(紫陽花)，也能就近賞遊、拍攝許多繡球花的美景；在社群網站Instagram的官方帳號中也分享了一幅來自台灣網友vivianhaung的照片，圖為陽明山的繡球花美景，贏得了全球網友破百萬的按讚數。
繡球花近年受到更多的注目與喜愛，台灣網友拍攝的繡球花美景登上Instagram官方帳號。(圖片來源／Instagram)
每年五月下旬到六月中下旬為台灣繡球花盛開的時節，除了陽明山竹子湖為遊賞繡球花的主要地區，全台灣許多農場如高山青養鱒鱘魚場、杉林溪等都有繡球花海、花牆吸引遊客夏日賞花，這次登上官方Instagram的是台北北投陽明山竹子湖的水車寮步道高家繡球花園，要出發賞花前除了留意天氣狀況，也可先詢問花開狀況。
【Info】
高家繡球花園（水車寮步道）
入園收費 100 元，僅供觀賞拍照
連絡電話0922-105012
地址：台北市北投區竹子湖路30號
花團錦簇大爆發 全台九大繡球花景點》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=15406
關鍵字：
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
丹麥童話建築驚現台南 繽紛彩繪餐廳超搶眼【MOOK景點家】
日本長野震度5強地震 未來一週觀察期【中央社】
美加州車禍肇事是誰的錯 網友吵成一團【中央社】
天氣高溫炎熱 山區留意午後雷陣雨【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》