文／MOOK景點家整理報導

繡球花近年受到更多的注目與喜愛，台灣網友拍攝的繡球花美景登上Instagram官方帳號。(圖片來源／Instagram)

每年五月下旬到六月中下旬為台灣繡球花盛開的時節，除了陽明山竹子湖為遊賞繡球花的主要地區，全台灣許多農場如高山青養鱒鱘魚場、杉林溪等都有繡球花海、花牆吸引遊客夏日賞花，這次登上官方Instagram的是台北北投陽明山竹子湖的水車寮步道高家繡球花園，要出發賞花前除了留意天氣狀況，也可先詢問花開狀況。



【Info】

高家繡球花園（水車寮步道）

入園收費 100 元，僅供觀賞拍照

連絡電話0922-105012

地址：台北市北投區竹子湖路30號

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