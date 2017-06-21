文／MOOK景點家克里斯多福整理報導 圖片提供／黃風



池上伯朗大道上的金城武樹，一棵座落在大片壯闊稻田的茄冬樹茄苳樹，因長榮航空的廣告而爆紅，而如此的景色也可以在台中看的到。位在台中南屯的中彰公路旁，除了有壯觀的稻田外，還有一棵百年歲月的青榕公樹，不僅有台中版金城武樹之稱，也被網友稱為台中的小伯朗大道。日前這裡綠油油的稻田，也開始轉黃了，宛如都市中的美麗秘境，而這片農田與稻海已被列入都市計畫區，為求保留這塊田野風光。

台中金城武樹

台中金城武樹位在南屯的中彰公路旁

也被網友稱為台中小伯朗大道

台中金城武樹附近的農田已被列入都市計畫區

【Info】

台中金城武樹 (台中小伯朗大道)

地址：台中市南屯區中彰公路522號



金黃稻海搶先看！忘憂谷大地拼圖～田園天堂路令人驚豔

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