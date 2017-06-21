宜蘭近海地震規模5.0 半個台灣有感中央社 (2017-06-21 15:51)
（中央社記者陳葦庭台北21日電）今天下午3時25分宜蘭近海發生芮氏規模5.0地震，各地最大震度宜蘭南澳4級、花蓮和平3級、新北市2級、台北市1級。
氣象局地震測報中心表示，這次地震發生在宜蘭縣政府東方16.3公里，地震深度61.5公里，芮氏規模5.0，由於距離台灣本島近，大半個台灣都有感。
根據地震測報中心提供資料，宜蘭南澳震度最大有4級，花蓮和平3級，宜蘭市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣竹北、台中德基、雲林縣斗六都是2級，台北市、基隆市、彰化縣、苗栗縣、南投縣則為1級。1060621
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