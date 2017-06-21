宜蘭近海地震規模5.0 最大震度宜蘭4級中央社 (2017-06-21 15:36)
（中央社記者陳葦庭台北21日電）今天下午3時25分宜蘭近海發生芮氏規模5.0地震，最大震度宜蘭4級，台北市震度也有1級。1060621
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