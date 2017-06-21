中新網6月21日電 據韓媒報導，首爾中央地方法院負責簽發逮捕令的裁判部20日再次駁回檢方對鄭某的逮捕令申請。

據報導，法院在說明駁回理由時表示，從嫌疑人的涉罪原委和程度來看，目前難以認定逮捕理由成立和有逮捕的必要性。

法院還表示，檢方的主張也不足以證明其犯罪事實。

檢方原計劃根據對鄭某的調查，考慮對「崔順實門」重新展開調查，但隨著法院20日再次拒絕簽發鄭某的逮捕令，該計劃也將難免受影響。

據此前報導，檢方本月2日以妨礙業務、妨礙執行公務為由提請法院簽發對鄭某的逮捕證，但被法院駁回。

韓國檢察廳特別調查本部18日下午再次提請法院針對鄭某簽發逮捕證。此次對鄭某指控的增加一項，即違反關於限制和處罰隱瞞、掩飾犯罪收益的法律。

此前，韓國親信門獨立檢察組曾以涉嫌以不正當手段進入梨花女大、第三方受賄罪等，要求丹麥方面遣返鄭某。5月31日，她被引渡回國後接受檢方調查。