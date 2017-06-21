中新網6月21日電 據外媒報導，一項旨在擴大美國對俄羅斯的制裁、進一步約束白宮對俄政策控制權的法案在美國國會眾議院遇阻。該法案於上周在參議院獲得通過。

報導稱，美國國會眾議院籌款委員會主席、得克薩斯州共和黨員布拉迪（Kevin Brady）表示，參眾兩院議員共同參與制定了這項法案，但一旦通過可能違反憲法條款，因為憲法規定，凡涉及收入的法案，需由眾議院最先提出。

這項法案要求白宮在放鬆對俄制裁前須得到國會批准，同時擴大對俄羅斯能源領域的制裁範圍。法案還授權對惡意網路行為主體實施懲罰，並限制對俄羅斯銀行業和能源領域的融資。

該法案一定程度是對俄羅斯涉嫌干涉2016年美國總統大選的「回擊」，法案中也明確提及此事。參議院上15日以98票讚成，2票反對通過了這一法案。

民主黨議員表示，眾議院可以繞過潛在的違憲問題，但他們擔心白宮正在向眾議院共和黨議員施壓，要求他們阻止法案通過。紐約州眾議院議員英格爾（Eliot Engel）說，這是「拖延」法案通過的一個策略。