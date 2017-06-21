美國探測到朝核試驗場新活動 更新對朝軍事選項北京新浪網 (2017-06-21 13:01)
[環球網報導 記者 張驁]美國有線電視新聞網（CNN）6月20日報導稱，2名美國官員表示，美國偵察衛星探測到朝鮮地下核試驗場幾周以來首次出現了活動跡象。
報導稱，偵測顯示，朝鮮一處地下試驗場或在對隧道入口附近進行改造工作。美方獲悉，該朝鮮試驗場已具備地下核試驗能力一段時間了。
美國官員稱，尚不清楚這一活動是否意味著朝鮮即將進行第六次核試驗。
2名高級美國官員表示，美方近期已更新了對朝軍事選項，並將遞交給總統特朗普，以便在朝鮮進行核試驗時做決定。不過，報導稱，目前並無跡象顯示美方將採取任何軍事措施進行回應。
來源：環球網
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