[環球網快訊 記者 查希]據美國彭博社6月20日報導，沙特國王廢黜了王儲穆罕默德·本·納伊夫。同時，國王還任命原副王儲穆罕默德·本·薩勒曼為新王儲。

穆罕默德·本·納伊夫·本·阿卜杜勒-阿齊茲·阿勒沙特（1959年8月30日-）是沙烏地阿拉伯現任王儲，沙烏地阿拉伯現任國王薩勒曼·本·阿卜杜勒-阿齊茲·阿勒沙特的侄子，沙烏地阿拉伯前王儲納伊夫·本·阿卜杜勒-阿齊茲·阿勒沙特的次子，沙烏地阿拉伯首任國王阿卜杜勒-阿齊茲·本·阿卜杜拉赫曼·本·費薩爾·阿勒沙特的孫子，2015年1月23日繼任副王儲、內政大臣兼第二副首相。2015年4月29日，薩勒曼進行沙烏地王儲資格的調動，把他的叔叔擠下台，繼任正王儲，這標誌著沙特王位繼承開始從第二代向第三代過渡。

穆罕默德·本·薩勒曼·本·阿卜杜勒-阿齊茲·阿勒沙特（阿拉伯語：？？？？ ？？ ？？？？？ ？？ ？？？ ？？？？？？ ？？ ？？？？？；1985年-） 沙烏地阿拉伯副王儲、第二副首相兼國防大臣。他是世界上最年輕的國防部長。他是薩勒曼國王之子，也是沙特皇家法院首席（院長）和沙特王室成員。