IS最高宗教領袖被證實已擊斃 曾奴役數千女性北京新浪網 (2017-06-21 11:11)
海外網6月21日電極端組織「伊斯蘭國」（IS）的最高宗教領袖阿比里尼（Turki al-Binali）在5月就驚傳死亡。美國軍方20日，正式證實在5月的一次空襲中將他擊斃。
據每日郵報消息，美軍發佈聲明說，阿比里尼（Turki al-Binali）奴役數千名伊拉克雅茲迪族（Yazidi）女性，並協助在利比亞設立IS分支，「他為恐怖組織的招募工作還包括多次錄音講座」，煽動殺害無辜人民。
美軍說，阿比里尼自2014年以來一直擔任IS的首席牧師，並與IS領袖巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）保持密切關係。
聲明中表示，在5月31日的敘利亞梅雅丁（Mayadeen）的一場空襲中，擊斃阿比里尼。當時IS的支持者就曾指阿比里尼遇害，但美軍至今才證實。
阿比里尼來自巴林，年紀估計在32-34歲間，被視為是IS最具影響力的傳教士之一。2013年他搬利比亞海岸城市蘇爾特（Sirte），在當地的清真寺傳教，招募IS恐怖分子。（綜編/海外網龐晟）
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