中新網6月21日電 法國《歐洲時報》20日刊文稱，在空客集團與波音集團激烈爭奪民航飛機市場的背景下，法國總統馬克龍當地時間6月19日上午乘坐空客集團一架A400M軍用運輸飛機降落在巴黎北郊布爾歇（BOURGET）機場，為第52屆布爾歇航空大展揭幕。

法新社報導，A400M是歐盟啟動的一項前所未有的軍用運輸飛機製造項目，計劃啟動之後遭遇技術問題與成本大幅增加及計劃延宕的問題。

馬克龍由國防部長古拉爾女士及交通部長博爾納女士陪同，在現場觀賞了A380空客飛機、隼式（Falcon）商務飛機以及「陣風」戰機的示範飛行。

報導稱，布爾歇航空大展每兩年舉行一次，是世界最重要的航空大展。歐洲空客與美國波音集團按慣例在大展期間宣布各自收到的訂單。波音集團首先宣布推出其暢銷產品，737MAX10機身加長型中程客機，而且立刻收到第一批訂單，總共10架，總值12.5億美元，另外也收到訂購60架中長程同型飛機的一筆協議議定書，總值74億美元。

737MAX10型客機是波音集團為了與空客集團A320NEO客機競爭而推出的產品。空客集團憑這型飛機獲得全球中程客機市場60%的份額。

空客集團立刻回擊，宣布收到100架A320NEO飛機的訂單，總值100多億美元。

訂單飽和

報導分析稱，由於恐襲的威脅，當局對航展地點做了高度安全部署，除了地面警戒以外，空中還有戰機、直升機巡邏，也部署了地空導彈與數十台雷達警戒。

據報導，今年航空大展總共有2370個參展單位，6月23日才對公眾開放。預計將吸引35萬觀眾，其中15萬職業人士。今年展出的新產品有空客A321NEO型、A350-1000型、波音787-10「夢想」型（DREAMLINER）、波音737MAX9型以及安托諾夫（ANTONOV）132D型飛機。

在軍用飛機方面，最大的亮點是洛克希德？馬丁公司研發的美國空軍新型戰機F-35A在法國首飛，這是與達索集團「陣風」戰機競爭的產品。

分析指出，由於全球航空交通欣欣向榮，兩大飛機製造集團未來8年至10年的訂單飽滿。

空客集團最近預計未來20年其市場將擴大，在2036年以前，全球新的空客飛機數目將增加一倍，增達3.5萬架，總值5.3萬億美元。波音集團預計未來20年內其新飛機需求量為4.1萬架。