海外網6月21日電 據美聯社報導，菲律賓警方稱，武裝分子襲擊了菲律賓南部的一座村莊，與軍隊發生交火。據新華社消息，菲律賓南部有學生被武裝分子劫持。

另據《聯合早報》報導，菲律賓警方說，親伊斯蘭國組織的武裝分子21日闖入菲律賓南部皮格卡瓦楊鎮的一所學校，並劫持了數名學生。

路透社報導，皮格卡瓦楊鎮的警察總長馬蒙在接受電台訪問時說，菲律賓政府軍正在該鎮與反政府武裝摩洛民族伊斯蘭自由戰士（BIFF）進行槍戰。

皮格卡瓦楊鎮（Pigcawayan）位於棉蘭老島北哥打巴托省。摩伊自由戰士是在2008年從摩洛伊斯蘭解放陣線（MILF）分裂出來的組織，據信有數百名成員，已經向伊國組織宣誓效忠。