中新網6月21日電 據法國媒體報導，日前新任法國總統馬克龍的共和國前進黨（REM）與其盟友民主運動（Mo Dem），在18日的議會二輪選舉中獲得優勢多數。曾經的大黨社會黨崩潰，環保黨幾乎消失，右派雖未消失，但大傷元氣，難以對抗強勢的馬克龍。從議會立法層面來看，馬克龍今後可不受掣肘地自由推行其改革政策。

另一個值得注意的現象是，二輪選舉棄權率為57.36%（首輪為51.3%），再次創下新紀錄。法國媒體分析指出，由於棄權率高，說明有很多選民並不希望給予馬克龍「全權」，馬克龍浪潮有點退潮。

新選出的第五共和第15屆議會徹底更新，在全數577名議員中有424名是新手議員。新議會更年輕，女性增加，但沒有任何工人。議員的平均年齡為48歲（上屆55歲）。總共有223名女議員，創下女議員人數紀錄（滿任議會中只有155名女議員）。將近一半的議員出身白領或自由職業，而在法國就業人口中，這兩個類別只佔18%。

另外，將近10%的議員出身職員。但沒有任何工人。另外據估計至少有5名議員是同性戀。

6名部長，即經濟部長勒梅爾、海外事務部長吉拉爾丹女士、歐洲事務部長德？薩爾內茲女士、與國會聯絡事務國務秘書兼政府發言人、數碼事務國務秘書馬祖比、以及牽涉一樁房地產交易案而被調查的領土和諧部長費朗，都以相當好的成績在各自的選區當選。

部長競選議員只是為了擁有民選基礎，日後將由候補人擔任議員職務。總統曾有言在先：部長敗選就辭職。最新消息稱，馬克龍親信費朗已經應總統的要求辭去部長職務，承擔起國民議會共和國前進黨黨團主席的重任。

社會黨在滿任議會中擁有284席，現在只剩下29席，比1993年社會黨大崩潰時（只剩57席）的席位數還少一半。社會黨第一書記康巴德利斯承認社會黨遭遇「無可否認的慘敗」，同時宣布辭去第一書記職務。

許多社會黨大佬在首輪時就被淘汰，幾位卸任的社會黨部長，如前司法部長於爾沃瓦、衛生部長圖雷納女士、教育部長瓦洛貝爾卡塞姆女士在二輪中敗選。

瓦爾斯是社會黨政壇「沉船」中罕見的幾位仍生存的前部長，他在埃松省競選，既不是社會黨、也不是共和國前進黨的正式提名候選人，兩黨都對他優待，未在同一選區推出任何正式候選人與他對抗。他二輪只以139票領先「不屈的法蘭西」女候選人法麗達？安拉尼（FARIDA AMRANI）。對手已向省政府提出申訴，要求重新計票。

梅朗雄本人在馬賽當選議員。他的「不屈的法蘭西」黨總共獲得17席，可在國民議會組成一個黨團（議會組團最低限度是15個議席）。

國民陣線獲得8席。國陣女主席瑪琳娜？勒龐首次當選國民議會議員。她的同居男伴、國陣副主席路易？阿里奧也首次當選。國陣滿任議員吉爾貝？科拉爾連任成功。但國陣副主席弗洛里昂？菲利波敗選。勒龐指望說服其他小黨，以便在「幾個月後」結盟組成一個議會黨團（至少15名議員）。在科西嘉，3名科西嘉民族主義派議員首次當選。歐洲環保-綠黨在國民議會幾乎消失，只剩一名議員。

9月24日將舉行參議院換屆選舉，一半的參議員將更新，目前參議院由右派控制。